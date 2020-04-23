За підсумками 2019 року НАК "Нафтогаз-України" збільшила консолідований прибуток у 5,5 разу - до 63,3 мільярдів гривень.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 10:57
"Нафтогаз" збільшив чистий прибуток у 5,5 разу
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" збільшив чистий прибуток у 5,5 разу.
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:57
Молодцы. Красиво нас ободрали на 63 млд грн, впаривая нам наш же украинский газ (он принадлежит на Нафиргазу, а НАРОДУ Украины) не по себестоимости (по 30 долл ) а по 300 долл. Вот тебе и вся, так называемая прибыль. Вообще то это преступление - открытый грабёж всего населения по предварительному сговору в особо крупных размерах. При Сталине за это расстрел прямо на месте.
И в чём тут он был не прав?
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:38
svyatoslav_hromyak Так и эти 3 млд НЕМЦЫ заплптили, Россия их, естественно, в тарифы для немцев заложила. После того, как Меркель согласилась эти 3 млд заплатить, Газпром и подписал контракты. И запомните на будущее, Если Газпром за что-то 1 млд заплатит - так Газпром 3 млд сверху снимет! И никак иначе. Большое спасибо госпоже Меркель!
Кстати, а Вам то какое дело до этих миллиардов? Это властные ОПГ всё по карманам и оффшорам растащут....вам даже доллара не достанется. Слава Уркаине!
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