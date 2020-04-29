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Уряд розглядатиме кожен запит
заробітчан на роботу за...

Уряд розглядатиме кожен запит заробітчан на роботу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:05

Уряд розглядатиме кожен запит заробітчан на роботу за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.

Дивися повний текст Уряд розглядатиме кожен запит заробітчан на роботу за кордоном.
R2
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