Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.
Дивися повний текст Уряд розглядатиме кожен запит заробітчан на роботу за кордоном.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:05
Уряд розглядатиме кожен запит заробітчан на роботу за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд розглядатиме кожен запит заробітчан на роботу за кордоном.
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:06
Понятно и так , что будет. Без отката ни одного заробитчанина не выпустят. За рабов нужно платить! Средневековье вернулось.....
|