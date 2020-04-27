Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.
Дивися повний текст Уряд розглядатиме кожен запит заробітчан на роботу за кордоном.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:05
Уряд розглядатиме кожен запит заробітчан на роботу за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд розглядатиме кожен запит заробітчан на роботу за кордоном.
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:06
Понятно и так , что будет. Без отката ни одного заробитчанина не выпустят. За рабов нужно платить! Средневековье вернулось.....
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:09
" Но принимать решение точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий"
Это он говорит откаты давайте . В конце концов за это заплатят батраки , как и за самолет .Тогда не выгодно завозить будет с другой страны , когда полно своих граждан сидящих на карантине .
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:38
Ну ничего, Эрдоган беженцев отправит бесплатно!
А наши пусть дома сидят, пособие получают и грабят по ночам.
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:41
Оно и не покидало Украину.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Модератор і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|