RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд розглядатиме кожен запит
заробітчан на роботу за...

Уряд розглядатиме кожен запит заробітчан на роботу за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:05

Уряд розглядатиме кожен запит заробітчан на роботу за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.

Дивися повний текст Уряд розглядатиме кожен запит заробітчан на роботу за кордоном.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87986
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:06

Понятно и так , что будет. Без отката ни одного заробитчанина не выпустят. За рабов нужно платить! Средневековье вернулось.....
finuser370
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 26.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:17

Тюряга под названием украина
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 866
З нами з: 09.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:09

" Но принимать решение точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий"
Это он говорит откаты давайте . В конце концов за это заплатят батраки , как и за самолет .Тогда не выгодно завозить будет с другой страны , когда полно своих граждан сидящих на карантине .
culeshow2010
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:38

Ну ничего, Эрдоган беженцев отправит бесплатно!
А наши пусть дома сидят, пособие получают и грабят по ночам.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:41

  finuser370 написав:Понятно и так , что будет. Без отката ни одного заробитчанина не выпустят. За рабов нужно платить! Средневековье вернулось.....

Оно и не покидало Украину.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9508
З нами з: 03.11.08
Подякував: 708 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Модератор і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З 1 травня в Києві почне роботу система відеофіксації...
R2 » Сер 29 кві, 2020 09:53
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 09:53
vlada20172017
Міністр розповів, коли заробітчан почнуть випускати за...
R2 » Вів 28 кві, 2020 13:26
2 240
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 15:18
Cytb
Нафтогаз просить уряд змінити законодавство, щоб Україна...
R2 » Пон 27 кві, 2020 21:21
3 338
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 07:07
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.