Про це повідомляє Мінсоцполітики.
Дивися повний текст Хто отримає у травні підвищені пенсії (інфографіка).
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:23
Хто отримає у травні підвищені пенсії (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто отримає у травні підвищені пенсії (інфографіка).
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:23
це не підвищення, а лише недоіндексація.
не говоритиму про ціни і купівельну спроможність.
тупо по долару - навіть після індексації моя пенсія у доларовому еквіваленті становитиме лише 53,47 % від тої,яку мені нарахували у 2012.
якщо брати по купівельній спроможності то напевне це буде від сили відсотків 40 від початкової.
або й гірше.
дякую кулівлоб, вінницькому базарнику- господарнику , ну і зєлі лічно.
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