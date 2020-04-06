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Хто отримає у травні підвищені
пенсії (інфографіка)

Хто отримає у травні підвищені пенсії (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:23

Хто отримає у травні підвищені пенсії (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Дивися повний текст Хто отримає у травні підвищені пенсії (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:23

це не підвищення, а лише недоіндексація.
не говоритиму про ціни і купівельну спроможність.
тупо по долару - навіть після індексації моя пенсія у доларовому еквіваленті становитиме лише 53,47 % від тої,яку мені нарахували у 2012.
якщо брати по купівельній спроможності то напевне це буде від сили відсотків 40 від початкової.
або й гірше.
дякую кулівлоб, вінницькому базарнику- господарнику , ну і зєлі лічно.
igorbuda52
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