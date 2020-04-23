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Мінфін продав облігацій
внутрішньої держпозики майже на...

Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:49

Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на...

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін повернувся на внутрішній ринок запозичень. За підсумками аукціонів з розміщення ОВДП 28 квітня залучив до бюджету 9,8 млрд грн.

Дивися повний текст Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на 10 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:49

Простым смертным интересно ещё знать, на каких процентах привлекаются средства?
pobytt
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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