Мінфін повернувся на внутрішній ринок запозичень. За підсумками аукціонів з розміщення ОВДП 28 квітня залучив до бюджету 9,8 млрд грн.
Дивися повний текст Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на 10 мільярдів.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:49
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на 10 мільярдів.
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:49
Простым смертным интересно ещё знать, на каких процентах привлекаются средства?
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:43
Враховуючи, що більшу половину викупив Приватбанк -- то це за гроші тих, хто тримає депозити.
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