Кабінет міністрів прийняв рішення про виведення в резерв кількох енергоблоків АЕС, а також перевів на знижену потужність сім інших енергоблоків АЕС.
Дивися повний текст Кабмін зупиняє кілька атомних енергоблоків в Україні.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 12:44
Кабмін зупиняє кілька атомних енергоблоків в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін зупиняє кілька атомних енергоблоків в Україні.
Додано: Сер 29 кві, 2020 12:50
1 Виробітка на АЕС обмежується виключно потужністю яка може бути спожита в...нічний час...
Адже АЕС не мають можливості оперативно піднімати/опускати потужність генерації.
Тому АЕС генерують постійно тільки ту потужність,яку може спожити Україна в найменш завантажені проміжки часу.
2 Сонячна енергетика працює тільки в денний час , а тому заважає вмиканню виключно тих станцій(а це як правило ТЕС) які використовуються як маневрові
От і виходить
З одного боку зелена енергетика не заважає атомній генерації
+ зелена енергетика (власником якої є населення і в основному Ахметов) забирає хліб в Теплової енергентики (власником якої є Ахметов)
Питання на засипку
А чого ж тоді атомщики виступають?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:05
уверен, если бы наследнику брагина удалось в свое время прихватизировать за копейки АЕС, как и ТЕС, реакторы бы сейчас маслали на 120% от номинала
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:26
Ахметов выдоит остальную Украину как Донбасс и выкинет на растерзание кредиторам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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