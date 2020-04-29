Кабмін зупиняє кілька атомних енергоблоків в Україні
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1. В Украине пятикратное превышение численности персонала на каждый кВт выработанной электроэнергии. Ни у румын, ни у пшеков такого нет. В Европе нет складов угля, нет штатного ремонтного персонала , нет складов с запчастями и т.д. Также Европа не сжигает угли такой зольности, которые жгут на наших ТЭС , спроектированных и построенных в средине прошлого века. У нас зольность углей группы АШ доходит до 70 процентов, а говоря проще мы сжигаем донецкую землю , которая вообще не горит без "подсветки" мазутом или газом. А есть даже генерация, которую перевезли в качестве контрибуции после ВОВ.
2. Уровень коррупции в энергетике может посоревноваться с любой другой отраслью. Крупная ТЭС может сжечь и сжигала в лучшие времена ж\д состав угля. С каждой тонны угля директор предприятия получает один бакс. Еще десять уходит наверх в НКРЭ. Это с каждой тонны. Затраты на каждый кВт - 350 грамм по нормативу. И это при сжигании антрацита. А его никто давно не сжигает - он уходит в металлургию . Так как сжигают АШ ( антрацитовый шлам) , то расход можно удвоить , а с учетом зольности и утроить. Это себестоимость Квт по углю без учета з\п энергетиков , которых , как я уже говорил, в пять раз больше чем нужно в непосредственной генерации , не говоря уже о сбыте.
В Европе ремонтного персонала в энергетике нет! Понимаешь? Там ремонты плановые. Отработала задвижка\электромотор\лопатка турбины установленный срок - остановка на ремонт и все меняется по плану ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ , а не тогда когда оно наипнулось и силами ШТАТНОГО рем.персонала. Потому нет складов запчастей как у нас, нет кладовщиков, нет отдела снабжения, нет земли под клады и т.д. На складах нашей энергетики хранится все начиная с гайки М3 и заканчивая турбиной.
В Европе нет и залежей угля возле ТЭС - там работают с колес. На вагоноопрокид заходит состав и сразу после разгрузки уже новый состав ждет. С точностью до минуты. Следовательно угли не складируют, уголь не "горит" холодным огнем, его не нужно перемешивать бульдозерами на базе танков и т.д.
В Европе никто не купит грязну.электроэнергию, которая выработана на электростанциях, загрязняющих окружающую среду. Золоуловители, электрофильтры , переработка отходов. Золу покупают крупные производители строительных смесей в том числе и знаменитый Хенкель делает кучу строительных смесей на базе этой золы и покупает золу за очень хорошие деньги. У нас золу и золошлак вываливают матушке-природе и засирают все вокруг на века. Количество онкологии вокруг ТЭС у нас в стране самая высокая . Но и об этом не принято говорить.
Так что бери в руки калькулятор , вооружайся ценой тонны угля и посчитай по чем у нас кило угля. Это себестоимость кВт\ч. Прибавь зарплату , налоги, амортизацию и прочее. Это тебе и будет цена маневровой энергетики. И спасает только атомка. Но с учетом окончания срока службы реакторов АЭС , дальше будет еще интереснее.
Хочешь европейскую цену? Тогда четырех из пяти энергетиков нужно выкинуть на улицу, организовать европейскую логистику , сжигать природный газ, но в начале построить или реконструировать ТЭС. Сделав это ты окажешься не в 21 веке, а в 20 по европейским меркам. Но и это фантастика , сынок! Уже пробовали это делать - псу под хвост. Туда же пошли и попытки жечь бурые угли и прочие тощие ископаемые. Это как переделать дизельный ДВС на бензин. Учитывая аморально высокую стоимость закупки альтернативной энергии из возобновляемых источников, даже нынешняя цена сказочно низкая в этой стране. Прикинув грядущее падение производства будет за повидло сохранить энергосистему как таковую и избежать вееров к концу года если стопорнется металлургия . Не накаркать бы.
budivelnik написав:Зелена практично повністю перекриває споживання в піку споживання.
Особливо з 19-00 (коли всі повернулися додому с роботи) до 23-00 (почали вкладатися спати). Ну-ну... перекриває... В наших реаліях "ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА" - ЦЕ виключно СХЕМА пограбунку держави, вигадана братами Клюєвими, з Партії Регіонів, між іншим, тому вона так "чудово зайшла". Насправді зелена енергетика не витримує жодної конкуренції з традиційними засобами видобутку енергії, її місце - це використання в місцях, де не можливо або економічно не вигідно займатися традиційною генерацією. Наприклад, високогірні райони, степи, пустелі і таке інше.
LutsMan написав:Насправді зелена енергетика не витримує жодної конкуренції з традиційними засобами видобутку енергії
все вона витримує. дійсно важко змагатись с тец і аес які в спадок срср залишились. але якщо будувати генерацію з нуля в полі - сонячная по теперішнім цінам вже актуальна сама по собі, без преференцій. ну тут ще момент, що в нас ЕЕ найдешевша мабуть в европі, чим більша ціна, тим вигідніша альтернативка.
проблема в накопиченні та сгладжувані піку споживання. ну і ще проблема в ахметові, який вкрав всю енергетику (крім атомної) та шахти.
1 Виробітка на АЕС обмежується виключно потужністю яка може бути спожита в...нічний час... Адже АЕС не мають можливості оперативно піднімати/опускати потужність генерації. Тому АЕС генерують постійно тільки ту потужність,яку може спожити Україна в найменш завантажені проміжки часу. 2 Сонячна енергетика працює тільки в денний час , а тому заважає вмиканню виключно тих станцій(а це як правило ТЕС) які використовуються як маневрові
От і виходить З одного боку зелена енергетика не заважає атомній генерації + зелена енергетика (власником якої є населення і в основному Ахметов) забирає хліб в Теплової енергентики (власником якої є Ахметов)
Питання на засипку А чого ж тоді атомщики виступають?
атомщики выступают, потому что после февраля-марта остались без бабосов))) хотя забывают сказать, что их уменьшают каждую весну после зимы
и все-таки мешает - днем зеленая и атомщики перекрывают все, а ночью атомной не хватает - но запускать ТЕС только на ночь не получится.
большой перепад по зеленой ночь/день - такого в 2019 году и раньше не было - энергетики оказались к такому не готовы
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 29 кві, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
hazanovich_alexey написав:Зелёная энергетика в Украине нужна только для одного: воровать деньги из государства. Тарифы под неё космические сделали те деятели, кто покупает и ставит ветряки. Она в 10+ раз дороже атомной.
а причем здесь государство? - за это платит промышленность
dimo_0n написав:В Европе ремонтного персонала в энергетике нет! Понимаешь? Там ремонты плановые. Отработала задвижка\электромотор\лопатка турбины установленный срок - остановка на ремонт и все меняется по плану ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ , а не тогда когда оно наипнулось и силами ШТАТНОГО рем.персонала. Потому нет складов запчастей как у нас, нет кладовщиков, нет отдела снабжения, нет земли под клады и т.д. На складах нашей энергетики хранится все начиная с гайки М3 и заканчивая турбиной.
В Европе нет и залежей угля возле ТЭС - там работают с колес. На вагоноопрокид заходит состав и сразу после разгрузки уже новый состав ждет. С точностью до минуты. Следовательно угли не складируют, уголь не "горит" холодным огнем, его не нужно перемешивать бульдозерами на базе танков и т.д.
Я вам больше скажу, они там в Европе даже в туалет на станции не ходят.
Shaman написав:а причем здесь государство? - за это платит промышленность
Ага, они такие дураки, что будут платить по 5 грн за квт-ч
"Зеленую" обязано выкупать государство. Причем по грабительскому тарифу. Такое требование Эуропы - за нашу экологию и "энергобезопасность" бедняжки переживают. Ну и наваривают на этом вместе с Ахметкой, "инвестируя" в ветряки и панели.
Shaman написав:а причем здесь государство? - за это платит промышленность
Ага, они такие дураки, что будут платить по 5 грн за квт-ч
"Зеленую" обязано выкупать государство. Причем по грабительскому тарифу. Такое требование Эуропы - за нашу экологию и "энергобезопасность" бедняжки переживают. Ну и наваривают на этом, "инвестируя" в ветряки и панели.
чуть позже напишу много букаф - если вкратце - как выкупает гос-во, кто именно?
выкупает ГарПок, тот же кто и покупает атомную, и поставляет э/энергию населению А ГарПок в свою очередь должен получать компенсацию от Укренерго - в его тариф 15 коп заложено 6 коп на зеленую (вот так пром-ть и платит за зеленую). но в том числе проблема, что просчитались, и 6 коп - мало сейчас кипиш и пошел, что из-за разбалансировки у ГарПока не хватает денег и на выкуп атомщиков, и на зеленую.
dimo_0n написав:Уже писал. Напишу еще раз, для общего развития
1. В Украине пятикратное превышение численности персонала на каждый кВт выработанной электроэнергии. Ни у румын, ни у пшеков такого нет. В Европе нет складов угля, нет штатного ремонтного персонала , нет складов с запчастями и т.д. Также Европа не сжигает угли такой зольности, которые жгут на наших ТЭС , спроектированных и построенных в средине прошлого века. У нас зольность углей группы АШ доходит до 70 процентов, а говоря проще мы сжигаем донецкую землю , которая вообще не горит без "подсветки" мазутом или газом. А есть даже генерация, которую перевезли в качестве контрибуции после ВОВ.
2. Уровень коррупции в энергетике может посоревноваться с любой другой отраслью. Крупная ТЭС может сжечь и сжигала в лучшие времена ж\д состав угля. С каждой тонны угля директор предприятия получает один бакс. Еще десять уходит наверх в НКРЭ. Это с каждой тонны. Затраты на каждый кВт - 350 грамм по нормативу. И это при сжигании антрацита. А его никто давно не сжигает - он уходит в металлургию . Так как сжигают АШ ( антрацитовый шлам) , то расход можно удвоить , а с учетом зольности и утроить. Это себестоимость Квт по углю без учета з\п энергетиков , которых , как я уже говорил, в пять раз больше чем нужно в непосредственной генерации , не говоря уже о сбыте.
В Европе ремонтного персонала в энергетике нет! Понимаешь? Там ремонты плановые. Отработала задвижка\электромотор\лопатка турбины установленный срок - остановка на ремонт и все меняется по плану ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ , а не тогда когда оно наипнулось и силами ШТАТНОГО рем.персонала. Потому нет складов запчастей как у нас, нет кладовщиков, нет отдела снабжения, нет земли под клады и т.д. На складах нашей энергетики хранится все начиная с гайки М3 и заканчивая турбиной.
В Европе нет и залежей угля возле ТЭС - там работают с колес. На вагоноопрокид заходит состав и сразу после разгрузки уже новый состав ждет. С точностью до минуты. Следовательно угли не складируют, уголь не "горит" холодным огнем, его не нужно перемешивать бульдозерами на базе танков и т.д.
В Европе никто не купит грязну.электроэнергию, которая выработана на электростанциях, загрязняющих окружающую среду. Золоуловители, электрофильтры , переработка отходов. Золу покупают крупные производители строительных смесей в том числе и знаменитый Хенкель делает кучу строительных смесей на базе этой золы и покупает золу за очень хорошие деньги. У нас золу и золошлак вываливают матушке-природе и засирают все вокруг на века. Количество онкологии вокруг ТЭС у нас в стране самая высокая . Но и об этом не принято говорить.
Так что бери в руки калькулятор , вооружайся ценой тонны угля и посчитай по чем у нас кило угля. Это себестоимость кВт\ч. Прибавь зарплату , налоги, амортизацию и прочее. Это тебе и будет цена маневровой энергетики. И спасает только атомка. Но с учетом окончания срока службы реакторов АЭС , дальше будет еще интереснее.
Хочешь европейскую цену? Тогда четырех из пяти энергетиков нужно выкинуть на улицу, организовать европейскую логистику , сжигать природный газ, но в начале построить или реконструировать ТЭС. Сделав это ты окажешься не в 21 веке, а в 20 по европейским меркам. Но и это фантастика , сынок! Уже пробовали это делать - псу под хвост. Туда же пошли и попытки жечь бурые угли и прочие тощие ископаемые. Это как переделать дизельный ДВС на бензин. Учитывая аморально высокую стоимость закупки альтернативной энергии из возобновляемых источников, даже нынешняя цена сказочно низкая в этой стране. Прикинув грядущее падение производства будет за повидло сохранить энергосистему как таковую и избежать вееров к концу года если стопорнется металлургия . Не накаркать бы.
АШ - отличный уголь, один из лучших в Украине. Зольность стандартного АШ лежит в пределах 6-24%. Очевидно, что зольность 70% бывает только на тех ТЭС, которые экономят на ЦОФах.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.