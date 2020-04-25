Запаси природного газу в підземних сховищах України досягли 16,4 млрд кубометрів, чого достатньо для проходження зими 2020/21.
Дивися повний текст Україна вже накопичила достатньо газу для проходження зими - Коболєв.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 14:08
Україна вже накопичила достатньо газу для проходження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна вже накопичила достатньо газу для проходження зими - Коболєв.
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:08
Браво! По каким цена не подскажете? И кто спонсор этого банкета щедрости?
Нужно очень сильно ненавидеть свой народ что бы озвучивать свои неправильные решения и гордиться ими!
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