RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна вже накопичила достатньо
газу для проходження...

Україна вже накопичила достатньо газу для проходження...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:08

Україна вже накопичила достатньо газу для проходження...

Пропонуємо до обговорення:
Запаси природного газу в підземних сховищах України досягли 16,4 млрд кубометрів, чого достатньо для проходження зими 2020/21.

Дивися повний текст Україна вже накопичила достатньо газу для проходження зими - Коболєв.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87986
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:08

Браво! По каким цена не подскажете? И кто спонсор этого банкета щедрости?
Нужно очень сильно ненавидеть свой народ что бы озвучивать свои неправильные решения и гордиться ими!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Вкладчик1234 і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли... 1, 2
R2 » Вів 28 кві, 2020 14:32
16 909
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 11:51
Вкладчик1234
Нафтогаз просить уряд змінити законодавство, щоб Україна...
R2 » Пон 27 кві, 2020 21:21
3 338
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 07:07
maestro71
Аваков: Україна четверта в Європі за цифровими...
R2 » Суб 25 кві, 2020 13:55
2 456
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 06:45
arheops

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.