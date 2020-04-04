Коливання на валютному ринку продовжують впливати на стан державного боргу України.
Дивися повний текст Коливання на валютному ринку продовжують впливати на стан державного боргу - Мінфін.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 14:55
Коливання на валютному ринку продовжують впливати на...
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Дивися повний текст Коливання на валютному ринку продовжують впливати на стан державного боргу - Мінфін.
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:55
Пока не будет получен транш от МВФ намертво 27 будет , получат отпустят сразу гривну до заявленных кабмином 30 за бакас
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