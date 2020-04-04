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Коливання на валютному ринку
продовжують впливати на...

Коливання на валютному ринку продовжують впливати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:55

Коливання на валютному ринку продовжують впливати на...

Пропонуємо до обговорення:
Коливання на валютному ринку продовжують впливати на стан державного боргу України.

Дивися повний текст Коливання на валютному ринку продовжують впливати на стан державного боргу - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:55

Пока не будет получен транш от МВФ намертво 27 будет , получат отпустят сразу гривну до заявленных кабмином 30 за бакас
macho070707
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