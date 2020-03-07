В Італії, Франції і Іспанії один дистриб’ютор доставляє в роздріб продукцію всієї тютюнової галузі – так працює компанія Logista.
Дивися повний текст В багатьох країнах ЄС існує практика наявності єдиного дистрибутора тютюнових виробів.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 14:57
В багатьох країнах ЄС існує практика наявності єдиного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В багатьох країнах ЄС існує практика наявності єдиного дистрибутора тютюнових виробів.
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:58
вот тебе новости!!!
а нас за это штрафуют.
так мы лучше или хуже европы??
Додано: Сер 29 кві, 2020 15:05
Лоббирование Мегаполиса-Тедиса?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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