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В багатьох країнах ЄС існує
практика наявності єдиного...

В багатьох країнах ЄС існує практика наявності єдиного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:57

В багатьох країнах ЄС існує практика наявності єдиного...

Пропонуємо до обговорення:
В Італії, Франції і Іспанії один дистриб’ютор доставляє в роздріб продукцію всієї тютюнової галузі – так працює компанія Logista.

Дивися повний текст В багатьох країнах ЄС існує практика наявності єдиного дистрибутора тютюнових виробів.
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вот тебе новости!!!
а нас за это штрафуют.
так мы лучше или хуже европы??
Tabak
 
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Лоббирование Мегаполиса-Тедиса?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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