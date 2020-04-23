В Угорщині антимонопольний регулятор GVH оштрафував компанію Booking.com, яка надає послуги оператора онлайн бронювання, на 2,5 мільярда форинтів (близько 6,9 мільйона євро).
Дивися повний текст Угорщина оштрафувала Booking майже на €7 млн.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 15:20
Угорщина оштрафувала Booking майже на €7 млн
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Дивися повний текст Угорщина оштрафувала Booking майже на €7 млн.
Додано: Сер 29 кві, 2020 15:20
Антимонопольний регулятор молодец). Они действительно создают иллюзию ажиотажа...
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