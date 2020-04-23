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Угорщина оштрафувала
Booking майже на €7 млн

Угорщина оштрафувала Booking майже на €7 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:20

Угорщина оштрафувала Booking майже на €7 млн

Пропонуємо до обговорення:
В Угорщині антимонопольний регулятор GVH оштрафував компанію Booking.com, яка надає послуги оператора онлайн бронювання, на 2,5 мільярда форинтів (близько 6,9 мільйона євро).

Дивися повний текст Угорщина оштрафувала Booking майже на €7 млн.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:20

Антимонопольний регулятор молодец). Они действительно создают иллюзию ажиотажа...
anton_gms
 
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