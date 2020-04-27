Про це повідомляє глава уряду Денис Шмигаль в Telegram-каналі.
Дивися повний текст Кабмін схвалив закон про механізм надання кредитів малому бізнесу під держгарантії.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 15:49
Кабмін схвалив закон про механізм надання кредитів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін схвалив закон про механізм надання кредитів малому бізнесу під держгарантії.
Додано: Сер 29 кві, 2020 15:49
Всё это только на бумаге, не знаю ни одного кто смог бы получить кредит сейчас даже под залог не то что без залога, и не говоря уже о супер программе 5 7 9.
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