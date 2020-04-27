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Кабмін схвалив закон про
механізм надання кредитів...

Кабмін схвалив закон про механізм надання кредитів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:49

Кабмін схвалив закон про механізм надання кредитів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє глава уряду Денис Шмигаль в Telegram-каналі.

Дивися повний текст Кабмін схвалив закон про механізм надання кредитів малому бізнесу під держгарантії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:49

Всё это только на бумаге, не знаю ни одного кто смог бы получить кредит сейчас даже под залог не то что без залога, и не говоря уже о супер программе 5 7 9.
gdv_mse
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