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Монета номіналом 10 гривень
з’явиться в обігу в червні...

Монета номіналом 10 гривень з’явиться в обігу в червні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:06

Монета номіналом 10 гривень з’явиться в обігу в червні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті НБУ.

Дивися повний текст Монета номіналом 10 гривень з’явиться в обігу в червні (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:06

А кому нужна ваша монета номиналом 10 грн.
В Нацбанке что вообще больше нечем заняться?
blueiceua
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