Про це йдеться на сайті НБУ.
Дивися повний текст Монета номіналом 10 гривень з’явиться в обігу в червні (фото).
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:06
Монета номіналом 10 гривень з’явиться в обігу в червні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Монета номіналом 10 гривень з’явиться в обігу в червні (фото).
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:06
А кому нужна ваша монета номиналом 10 грн.
В Нацбанке что вообще больше нечем заняться?
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