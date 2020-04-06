Монета номіналом 10 гривень з’явиться в обігу в червні...

Додано: Сер 29 кві, 2020 22:23

Монеты номиналом 1 и 2 гривны очень похожи и близки по диаметру. Аналогично монеты 2 и 5 гривен, разница в диаметре меньше 2мм. Людям с дальнозоркостью их сложно различить, постоянно надо одевать очки.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.