Про це йдеться на сайті НБУ.
Дивися повний текст Монета номіналом 10 гривень з’явиться в обігу в червні (фото).
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:06
Монета номіналом 10 гривень з’явиться в обігу в червні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Монета номіналом 10 гривень з’явиться в обігу в червні (фото).
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:30
blueiceua а какие монеты вообще нужны? 20грн? ждите, год-два и появится.
монета в 2евро это на минуточку 6 монет по 10грн.
Скоро(R)
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:23
Монеты номиналом 1 и 2 гривны очень похожи и близки по диаметру. Аналогично монеты 2 и 5 гривен, разница в диаметре меньше 2мм. Людям с дальнозоркостью их сложно различить, постоянно надо одевать очки.
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