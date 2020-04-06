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Монета номіналом 10 гривень
з’явиться в обігу в червні...

Монета номіналом 10 гривень з’явиться в обігу в червні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:06

Монета номіналом 10 гривень з’явиться в обігу в червні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті НБУ.

Дивися повний текст Монета номіналом 10 гривень з’явиться в обігу в червні (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:30

blueiceua а какие монеты вообще нужны? 20грн? ждите, год-два и появится.
монета в 2евро это на минуточку 6 монет по 10грн.
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:23

Монеты номиналом 1 и 2 гривны очень похожи и близки по диаметру. Аналогично монеты 2 и 5 гривен, разница в диаметре меньше 2мм. Людям с дальнозоркостью их сложно различить, постоянно надо одевать очки.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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