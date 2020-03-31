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МАУ заявила, що їй заборонили
виконати рейс із...

МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:11

МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із...

Пропонуємо до обговорення:
Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

Дивися повний текст МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із заробітчанами до Лондона.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:11

Зря, зря... Они ж если не улетят, то соберутся на Майдане...
himikjus
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