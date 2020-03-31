Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі авіакомпанії.
Дивися повний текст МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із заробітчанами до Лондона.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:11
МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із заробітчанами до Лондона.
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:37
R2
не занесли долю борцам с барыгами - сидите дома.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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