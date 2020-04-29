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Уряд схвалив "карантинні зарплати"
військовим і поліцейським

Уряд схвалив "карантинні зарплати" військовим і поліцейським
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:00

Уряд схвалив "карантинні зарплати" військовим і поліцейським

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

Дивися повний текст Уряд схвалив \"карантинні зарплати\" військовим і поліцейським.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:00

ну да, самые необеспеченные.... правильно....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:56

  svetoch-10 написав:ну да, самые необеспеченные.... правильно....

А кто еще остался?.. -- Медики раньше получили.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:28

  _hunter написав:
  svetoch-10 написав:ну да, самые необеспеченные.... правильно....

А кто еще остался?.. -- Медики раньше получили.

Та да, унести бы теперь то что получили..... Да и то верно остальные недостойны получать....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:52

  _hunter написав:
  svetoch-10 написав:ну да, самые необеспеченные.... правильно....

А кто еще остался?.. -- Медики раньше получили.


Так у учителей забрали - силовикам отдали.

Правильно :arrow: На полях Финляндии и Польши образование не требуется. С клубникой ящики посчитать научат там на месте.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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