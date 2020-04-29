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Уряд схвалив "карантинні зарплати" військовим і поліцейським
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 18:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.
Дивися повний текст Уряд схвалив \"карантинні зарплати\" військовим і поліцейським
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R2
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Додано: Сер 29 кві, 2020 18:00
ну да, самые необеспеченные.... правильно....
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svetoch-10
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Додано: Сер 29 кві, 2020 18:56
svetoch-10 написав:
ну да, самые необеспеченные.... правильно....
А кто еще остался?.. -- Медики раньше получили.
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_hunter
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Додано: Сер 29 кві, 2020 19:28
_hunter написав: svetoch-10 написав:
ну да, самые необеспеченные.... правильно....
А кто еще остался?.. -- Медики раньше получили.
Та да, унести бы теперь то что получили..... Да и то верно остальные недостойны получать....
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svetoch-10
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:52
_hunter написав: svetoch-10 написав:
ну да, самые необеспеченные.... правильно....
А кто еще остался?.. -- Медики раньше получили.
Так у учителей забрали - силовикам отдали.
Правильно
На полях Финляндии и Польши образование не требуется. С клубникой ящики посчитать научат там на месте.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
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EKO
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