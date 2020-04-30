Додано: Чет 30 кві, 2020 20:13

RomanTik написав: Но каким боком тут военные? Но каким боком тут военные?

а щоб було)) согласен военные тут вообще с боку.. если поднимать то коммунальщикам, что обеспечивают уборку мусора, водоканальщикам, что "крантик протекает ой ой" а человек должен рисковать здоровьем в замкнутом помещение, работникам связи .."а что то интернета нет".. почему им не поднять тогда?? Соу работники что жратву пенсам носят и вынужденны в супермаркеты не раз за рабочий день зайти.. продавцам в тех же супермаркетах..Силовики никогда никому не помогли.. ни Овощу ни Петруччио да и Зе не помогут их задачи совсем иные а не борьба с вирусом..а вот полицаев я днем с огнем не вижу что бы банально в трамвае проверили как маски люди носят и соблюдают нормы перевозок.. такое впечатление что их с эпидемией на улице еще меньше стало...судьям и прокурорам еще поднимите зарплаты да льгот подкинте.. и да про депутатов не забудьте..