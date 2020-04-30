Уряд схвалив "карантинні зарплати" військовим і поліцейським
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а щоб було)) согласен военные тут вообще с боку.. если поднимать то коммунальщикам, что обеспечивают уборку мусора, водоканальщикам, что "крантик протекает ой ой" а человек должен рисковать здоровьем в замкнутом помещение, работникам связи .."а что то интернета нет".. почему им не поднять тогда?? Соу работники что жратву пенсам носят и вынужденны в супермаркеты не раз за рабочий день зайти.. продавцам в тех же супермаркетах.. Силовики никогда никому не помогли.. ни Овощу ни Петруччио да и Зе не помогут их задачи совсем иные а не борьба с вирусом..а вот полицаев я днем с огнем не вижу что бы банально в трамвае проверили как маски люди носят и соблюдают нормы перевозок.. такое впечатление что их с эпидемией на улице еще меньше стало...судьям и прокурорам еще поднимите зарплаты да льгот подкинте.. и да про депутатов не забудьте..
svetoch-10 написав:[ Та да, унести бы теперь то что получили..... Да и то верно остальные недостойны получать....
Второй раз спрашиваю: а кто еще неохваченный остался?
Учителя, продавцы, парикмахеры, строители, сантехники...... Там много еще профессий... Вот кстати ссылочка , но не знаю взаправду ли , но задуматься заставляет, это Киевские медики смелые , а остальные видимо помалкивают.... https://prm.ua/ogolosili-boykot-kiyivsk ... -zarplati/ хотя Гарант сказал чтобы выплатили еще недели две назад кажется..
Эм... учителя -- по домам сидят. Все остальные -- "не бюджетники" -- они тут каким боком вообще?
а щоб було)) согласен военные тут вообще с боку.. если поднимать то коммунальщикам, что обеспечивают уборку мусора, водоканальщикам, что "крантик протекает ой ой" а человек должен рисковать здоровьем в замкнутом помещение, работникам связи .."а что то интернета нет".. почему им не поднять тогда?? Соу работники что жратву пенсам носят и вынужденны в супермаркеты не раз за рабочий день зайти.. продавцам в тех же супермаркетах.. Силовики никогда никому не помогли.. ни Овощу ни Петруччио да и Зе не помогут их задачи совсем иные а не борьба с вирусом..а вот полицаев я днем с огнем не вижу что бы банально в трамвае проверили как маски люди носят и соблюдают нормы перевозок.. такое впечатление что их с эпидемией на улице еще меньше стало...судьям и прокурорам еще поднимите зарплаты да льгот подкинте.. и да про депутатов не забудьте..
предыдущему написал -- тут все аналогочно: -- "что обеспечивают уборку мусора" -- с людьми не контактируют -- водоканальщикам, что "крантик протекает ой ой" -- те, которые жековские -- перекроют ввод -- и "а дальше вы сами". -- работникам связи .."а что то интернета нет" -- "можем оформить заявочку на 5-й день после карантина" -- это Ланет, если что.
_hunter написав:Второй раз спрашиваю: а кто еще неохваченный остался?
Учителя, продавцы, парикмахеры, строители, сантехники...... Там много еще профессий... Вот кстати ссылочка , но не знаю взаправду ли , но задуматься заставляет, это Киевские медики смелые , а остальные видимо помалкивают.... https://prm.ua/ogolosili-boykot-kiyivsk ... -zarplati/ хотя Гарант сказал чтобы выплатили еще недели две назад кажется..
Эм... учителя -- по домам сидят. Все остальные -- "не бюджетники" -- они тут каким боком вообще?
Джон написав:Силовики никогда никому не помогли.. ни Овощу ни Петруччио да и Зе не помогут их задачи совсем иные а не борьба с вирусом..а вот полицаев я днем с огнем не вижу что бы банально в трамвае проверили как маски люди носят и соблюдают нормы перевозок.. такое впечатление что их с эпидемией на улице еще меньше стало...
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня