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Уряд схвалив "карантинні зарплати"
військовим і поліцейським

Уряд схвалив "карантинні зарплати" військовим і поліцейським
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 20:13

Re: Уряд схвалив

  RomanTik написав:Но каким боком тут военные?
а щоб було)) согласен военные тут вообще с боку.. если поднимать то коммунальщикам, что обеспечивают уборку мусора, водоканальщикам, что "крантик протекает ой ой" а человек должен рисковать здоровьем в замкнутом помещение, работникам связи .."а что то интернета нет".. почему им не поднять тогда?? Соу работники что жратву пенсам носят и вынужденны в супермаркеты не раз за рабочий день зайти.. продавцам в тех же супермаркетах..
Силовики никогда никому не помогли.. ни Овощу ни Петруччио да и Зе не помогут их задачи совсем иные а не борьба с вирусом..а вот полицаев я днем с огнем не вижу что бы банально в трамвае проверили как маски люди носят и соблюдают нормы перевозок.. такое впечатление что их с эпидемией на улице еще меньше стало...судьям и прокурорам еще поднимите зарплаты да льгот подкинте.. и да про депутатов не забудьте..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 20:49

  Джон написав:да про депутатов не забудьте..

С этих надо начинать и не жадничать на помощь. Уже ж довольно давно была новость, что в Раду вирус уже занесли. Там теперь все смертники.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:31

  svetoch-10 написав:
  _hunter написав:
  svetoch-10 написав:[
Та да, унести бы теперь то что получили..... Да и то верно остальные недостойны получать....

Второй раз спрашиваю: а кто еще неохваченный остался?

Учителя, продавцы, парикмахеры, строители, сантехники...... Там много еще профессий...
Вот кстати ссылочка , но не знаю взаправду ли , но задуматься заставляет, это Киевские медики смелые , а остальные видимо помалкивают.... https://prm.ua/ogolosili-boykot-kiyivsk ... -zarplati/ хотя Гарант сказал чтобы выплатили еще недели две назад кажется..

Эм... учителя -- по домам сидят. Все остальные -- "не бюджетники" -- они тут каким боком вообще?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:33

  Джон написав:
  RomanTik написав:Но каким боком тут военные?
а щоб було)) согласен военные тут вообще с боку.. если поднимать то коммунальщикам, что обеспечивают уборку мусора, водоканальщикам, что "крантик протекает ой ой" а человек должен рисковать здоровьем в замкнутом помещение, работникам связи .."а что то интернета нет".. почему им не поднять тогда?? Соу работники что жратву пенсам носят и вынужденны в супермаркеты не раз за рабочий день зайти.. продавцам в тех же супермаркетах..
Силовики никогда никому не помогли.. ни Овощу ни Петруччио да и Зе не помогут их задачи совсем иные а не борьба с вирусом..а вот полицаев я днем с огнем не вижу что бы банально в трамвае проверили как маски люди носят и соблюдают нормы перевозок.. такое впечатление что их с эпидемией на улице еще меньше стало...судьям и прокурорам еще поднимите зарплаты да льгот подкинте.. и да про депутатов не забудьте..

предыдущему написал -- тут все аналогочно:
-- "что обеспечивают уборку мусора" -- с людьми не контактируют
-- водоканальщикам, что "крантик протекает ой ой" -- те, которые жековские -- перекроют ввод -- и "а дальше вы сами".
-- работникам связи .."а что то интернета нет" -- "можем оформить заявочку на 5-й день после карантина" -- это Ланет, если что.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:14

  _hunter написав:
  svetoch-10 написав:
  _hunter написав:Второй раз спрашиваю: а кто еще неохваченный остался?

Учителя, продавцы, парикмахеры, строители, сантехники...... Там много еще профессий...
Вот кстати ссылочка , но не знаю взаправду ли , но задуматься заставляет, это Киевские медики смелые , а остальные видимо помалкивают.... https://prm.ua/ogolosili-boykot-kiyivsk ... -zarplati/ хотя Гарант сказал чтобы выплатили еще недели две назад кажется..

Эм... учителя -- по домам сидят. Все остальные -- "не бюджетники" -- они тут каким боком вообще?

https://mind.ua/news/20210687-zelenskij ... i-zarplatu
это вдогонку
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:19

Re: Уряд схвалив

  Джон написав:Силовики никогда никому не помогли.. ни Овощу ни Петруччио да и Зе не помогут их задачи совсем иные а не борьба с вирусом..а вот полицаев я днем с огнем не вижу что бы банально в трамвае проверили как маски люди носят и соблюдают нормы перевозок.. такое впечатление что их с эпидемией на улице еще меньше стало...
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:31

  svetoch-10 написав:
  _hunter написав:Эм... учителя -- по домам сидят. Все остальные -- "не бюджетники" -- они тут каким боком вообще?

https://mind.ua/news/20210687-zelenskij ... i-zarplatu
это вдогонку

Что "вдогонку"? Там "не выплатили" в смысле "задержали", а не "не будут выплачивать". При всем при этом -- "не выплаты" -- очень похожи на инициативы "на местах".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:34

  _hunter написав:
  svetoch-10 написав:
  _hunter написав:Эм... учителя -- по домам сидят. Все остальные -- "не бюджетники" -- они тут каким боком вообще?

https://mind.ua/news/20210687-zelenskij ... i-zarplatu
это вдогонку

Что "вдогонку"? Там "не выплатили" в смысле "задержали", а не "не будут выплачивать". При всем при этом -- "не выплаты" -- очень похожи на инициативы "на местах".

Т.е. вы намекаете, что слово президента это ...... эм... так себе слово????
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:46

  svetoch-10 написав:
  _hunter написав:
  svetoch-10 написав:https://mind.ua/news/20210687-zelenskij ... i-zarplatu
это вдогонку

Что "вдогонку"? Там "не выплатили" в смысле "задержали", а не "не будут выплачивать". При всем при этом -- "не выплаты" -- очень похожи на инициативы "на местах".

Т.е. вы намекаете, что слово президента это ...... эм... так себе слово????

Опять мимо. Я "намекаю", что обещанные выплаты таки будут.
_hunter
 
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