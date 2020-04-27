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МВФ зробив Києву попередження через закон про НАБУ - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:21
Пропонуємо до обговорення:
Офіс президента України отримав лист із попередженням від МВФ через можливу зміну закону про НАБУ.
Дивися повний текст МВФ зробив Києву попередження через закон про НАБУ - ЗМІ
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Додано: Сер 29 кві, 2020 18:21
А что Украина разве не самостоятельное гос-во?
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svetoch-10
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Додано: Сер 29 кві, 2020 18:58
svetoch-10 написав:
А что Украина разве не самостоятельное гос-во?
Странный вопрос... -- если гос-во самостоятельное -- зачем ему деньги МВФ?
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_hunter
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Додано: Сер 29 кві, 2020 19:22
_hunter написав: svetoch-10 написав:
А что Украина разве не самостоятельное гос-во?
Странный вопрос... -- если гос-во самостоятельное -- зачем ему деньги МВФ?
Хороший вопрос на странный вопрос для ответа)
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