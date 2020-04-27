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МВФ зробив Києву попередження
через закон про НАБУ - ЗМІ

МВФ зробив Києву попередження через закон про НАБУ - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:21

МВФ зробив Києву попередження через закон про НАБУ - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Офіс президента України отримав лист із попередженням від МВФ через можливу ​​зміну закону про НАБУ.

Дивися повний текст МВФ зробив Києву попередження через закон про НАБУ - ЗМІ.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:21

А что Украина разве не самостоятельное гос-во?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:58

  svetoch-10 написав:А что Украина разве не самостоятельное гос-во?

Странный вопрос... -- если гос-во самостоятельное -- зачем ему деньги МВФ?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:22

  _hunter написав:
  svetoch-10 написав:А что Украина разве не самостоятельное гос-во?

Странный вопрос... -- если гос-во самостоятельное -- зачем ему деньги МВФ?

Хороший вопрос на странный вопрос для ответа)
svetoch-10
 
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