Офіс президента України отримав лист із попередженням від МВФ через можливу зміну закону про НАБУ.
Дивися повний текст МВФ зробив Києву попередження через закон про НАБУ - ЗМІ.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 18:21
МВФ зробив Києву попередження через закон про НАБУ - ЗМІ
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Дивися повний текст МВФ зробив Києву попередження через закон про НАБУ - ЗМІ.
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:58
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:22
Додано: Сер 29 кві, 2020 23:44
Внимательно прочитав доклад, Рузвельт заметил: «ОН ХОТЬ И С... СЫН, НО НАШ»
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
Додано: Чет 30 кві, 2020 01:29
разогнать к чертям собачим нужно эти набу и сапы, к главе которого даже у судов были вопросы по вопросам коррупции и который не имеет кристально чистую репутацию. 5 лет - результат = 0.00001.
Ну а мвф тоже желательно было бы послать с его вечной "помощью" и "обеспокоенностью" куда подальше, как в известном фильме с участием президента. Толку от них всё равно никакого. Можно поработать с мвф пару лет - возможно это странам помогает, но никак не почти все годы независимости, особенно последние лет 5-6.
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