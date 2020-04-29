RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Оператор ГТС пропонує "Газпрому"
зберігати газ в Україні

Оператор ГТС пропонує "Газпрому" зберігати газ в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:46

Оператор ГТС пропонує "Газпрому" зберігати газ в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Російська компанія "Газпром" може зберігати газ в українських підземних сховищах.

Дивися повний текст Оператор ГТС пропонує \"Газпрому\" зберігати газ в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87998
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:46

Ползучая покупка Украиной газа напрямую у России, за хранение расчет газом
ivavictory2107
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:36

а потом власть меняется и конфискует газ агрессора )))
RomanTik
 
Повідомлень: 2953
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8446 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
АРМА оголосило конкурс на арештовані в Україні акції...
R2 » Сер 29 кві, 2020 22:30
0 208
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 22:30
R2
Кабмін зупиняє кілька атомних енергоблоків в Україні 1, 2
R2 » Сер 29 кві, 2020 12:44
19 918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 22:17
warlamp
Оператор "Північного потоку-2" відреагував на наміри...
R2 » Сер 29 кві, 2020 10:21
2 332
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 13:42
Tabak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.