Російська компанія "Газпром" може зберігати газ в українських підземних сховищах.
Дивися повний текст Оператор ГТС пропонує \"Газпрому\" зберігати газ в Україні.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 19:46
Оператор ГТС пропонує "Газпрому" зберігати газ в Україні
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Дивися повний текст Оператор ГТС пропонує \"Газпрому\" зберігати газ в Україні.
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:46
Ползучая покупка Украиной газа напрямую у России, за хранение расчет газом
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