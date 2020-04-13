В Україні змінилися вимоги до здійснення платежів і переказу коштів
Дивися повний текст Переказати гроші та заплатити за комуналку: економісти пояснили, хто постраждає від посиленого фінансового моніторингу.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 21:49
Переказати гроші та заплатити за комуналку: економісти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Переказати гроші та заплатити за комуналку: економісти пояснили, хто постраждає від посиленого фінансового моніторингу.
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:49
Ну,да, в Европе можно перевести за проводку 4000 евро, не обозначив себя...Даже смешно читать таких аналитиков...
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:55
Re: Переказати гроші та заплатити за комуналку: економісти..
Камуналка сейчас не актуальна.
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