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Переказати гроші та заплатити
за комуналку: економісти...

Переказати гроші та заплатити за комуналку: економісти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:49

Переказати гроші та заплатити за комуналку: економісти...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні змінилися вимоги до здійснення платежів і переказу коштів

Дивися повний текст Переказати гроші та заплатити за комуналку: економісти пояснили, хто постраждає від посиленого фінансового моніторингу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:49

Ну,да, в Европе можно перевести за проводку 4000 евро, не обозначив себя...Даже смешно читать таких аналитиков...
legeyda_a_a
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:55

Re: Переказати гроші та заплатити за комуналку: економісти..

Камуналка сейчас не актуальна.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:34

Ну да, конечно.. В Испании, например, и одного евро нельзя никуда перечислить, не отчитавшись, где ты его взял
Shema
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 01:12

вывод из закона если у тебя есть больше 5т грн то ты отмываешь доходы полученные преступным путем, финансируешь терроризм и распространяешь оружие массового уничтожения
по факту сумма должна быть не ниже как минимум среднего семейного дохода
acidw1
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