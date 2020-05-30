Ойвей. Та шо мне гуглить, это бедные гуглят, ибо на консультацию юриста денег нет. У меня квартира в кредите. Кредит не плачу с 2010 года. Сдаю квартиру все это время. Сходи к юристам.
ЗЫ, мне 43.
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Додано: Чет 30 кві, 2020 19:55
Re: Переказати гроші та заплатити за комуналку: економісти..
Ойвей. Та шо мне гуглить, это бедные гуглят, ибо на консультацию юриста денег нет. У меня квартира в кредите. Кредит не плачу с 2010 года. Сдаю квартиру все это время. Сходи к юристам.
ЗЫ, мне 43.
Додано: Чет 30 кві, 2020 20:07
Додано: Чет 30 кві, 2020 21:21
Re: Переказати гроші та заплатити за комуналку: економісти..
"чтобы перевести более 5 тыс. грн. через терминал или кассу банка, понадобится паспорт"
Кстати, стало интересно. С кассой понятно, а вот чем мне поможет паспорт при переводе через терминал? Будет приятно греть сумку?
Додано: Вів 02 чер, 2020 01:15
Считаю, что социальная функция государства должна устранять перекос в системе, когда за коммуналку нужно платить больше нежели в стране утвержден порядок по минимальной сумме зп и прожиточному минимуму. Подобная антисоциальная инициатива в государстве не имеет право на существование или даже больше. Или Вы считаете, что правительство должно содержаться за Ваши деньги для того, чтобы пилить средства?
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