|
|
НКРЕКП схвалила RAB-тарифи без обговорення із...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:16
Пропонуємо до обговорення:
9 квітня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила методику переходу на стимулююче регулювання (RAB-тарифи). Рішення прийнято без проведення громадських обговорень та обговорення з учасниками ринку.
Дивися повний текст НКРЕКП схвалила RAB-тарифи без обговорення із громадськістю та учасниками ринку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87999
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему