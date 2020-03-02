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НКРЕКП схвалила RAB-тарифи
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НКРЕКП схвалила RAB-тарифи без обговорення із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:16

НКРЕКП схвалила RAB-тарифи без обговорення із...

Пропонуємо до обговорення:
9 квітня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила методику переходу на стимулююче регулювання (RAB-тарифи). Рішення прийнято без проведення громадських обговорень та обговорення з учасниками ринку.

Дивися повний текст НКРЕКП схвалила RAB-тарифи без обговорення із громадськістю та учасниками ринку.
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