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Не більше ніж 47 тисяч гривень: зарплати керівників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:19
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів з квітня і до кінця карантину, покликаного не допустити поширення коронавируса в Україні, обмежив сумою в 47 тис. Грн рівень зарплат керівництва державних підприємств та винагород членів наглядових рад.
Дивися повний текст Не більше ніж 47 тисяч гривень: зарплати керівників держкомпаній обмежили до кінця карантину
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Додано: Чет 30 кві, 2020 01:06
интересно как это отразится на миллионной зарплате директора укрпочты?
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acidw1
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