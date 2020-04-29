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Не більше ніж 47 тисяч гривень:
зарплати керівників...

Не більше ніж 47 тисяч гривень: зарплати керівників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:19

Не більше ніж 47 тисяч гривень: зарплати керівників...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів з квітня і до кінця карантину, покликаного не допустити поширення коронавируса в Україні, обмежив сумою в 47 тис. Грн рівень зарплат керівництва державних підприємств та винагород членів наглядових рад.

Дивися повний текст Не більше ніж 47 тисяч гривень: зарплати керівників держкомпаній обмежили до кінця карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 01:06

интересно как это отразится на миллионной зарплате директора укрпочты?
acidw1
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