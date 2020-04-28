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Уряд виділив 100 мільйонів
на закупівлю апаратів ШВЛ

Уряд виділив 100 мільйонів на закупівлю апаратів ШВЛ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:23

Уряд виділив 100 мільйонів на закупівлю апаратів ШВЛ

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів затвердив виділення 100 млн грн на закупівлю 200 апаратів штучної вентиляції легень.

Дивися повний текст Уряд виділив 100 мільйонів на закупівлю апаратів ШВЛ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:23

Таккарантин же отменяют скоро? Чо только опомнились?
Или пилим бюджет?
straponesa
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