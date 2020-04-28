Кабінет міністрів затвердив виділення 100 млн грн на закупівлю 200 апаратів штучної вентиляції легень.
Дивися повний текст Уряд виділив 100 мільйонів на закупівлю апаратів ШВЛ.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:23
Уряд виділив 100 мільйонів на закупівлю апаратів ШВЛ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд виділив 100 мільйонів на закупівлю апаратів ШВЛ.
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:23
Таккарантин же отменяют скоро? Чо только опомнились?
Или пилим бюджет?
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