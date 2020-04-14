Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна
Дивися повний текст ФОПам виділили 1,6 мільярда допомоги на дітей.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:24
ФОПам виділили 1,6 мільярда допомоги на дітей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФОПам виділили 1,6 мільярда допомоги на дітей.
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:24
А тим, хто у "добровільній" відпустці за свій рахунок, що з дітьми робити?
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