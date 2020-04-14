RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ФОПам виділили 1,6
мільярда допомоги на дітей

ФОПам виділили 1,6 мільярда допомоги на дітей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:24

ФОПам виділили 1,6 мільярда допомоги на дітей

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна

Дивися повний текст ФОПам виділили 1,6 мільярда допомоги на дітей.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87999
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:24

А тим, хто у "добровільній" відпустці за свій рахунок, що з дітьми робити?
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 76
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ФОПам та малозабезпеченим сім'ям виплатять допомогу:... 1, 2
R2 » Чет 23 кві, 2020 12:06
18 1420
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 06:30
somobole35
Київ уже втратив більше мільярда через коронавірус - Кличко
R2 » Сер 15 кві, 2020 17:55
5 516
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 кві, 2020 12:24
o_boiko
Рада ЄС змінила бюджет-2020, виділивши 3,1 мільярда євро...
R2 » Вів 14 кві, 2020 20:23
1 323
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2020 20:23
tvmisnn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1965)
29.04.2020 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.