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АРМА оголосило конкурс на арештовані в Україні акції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:30
Пропонуємо до обговорення:
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок відбору управителя для акцій ПрАТ "Газтранзит", які Вищий антикорупційний суд передав до АРМА 13 квітня.
Дивися повний текст АРМА оголосило конкурс на арештовані в Україні акції дочірньої компанії \"Газпрому\"
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