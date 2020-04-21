|
|
British Airways звільнить 12 тисяч осіб
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:47
Пропонуємо до обговорення:
Найбільший авіаперевізник Сполученого Королівства British Airways має намір скоротити близько 12 тис. робочих місць через те, що економічне відновлення триватиме кілька років.
Дивися повний текст British Airways звільнить 12 тисяч осіб
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87998
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:47
Да уж.. а что же ждёт нас?
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|223
|
|
|1
|269
|
|
|1
|292
|
Вів 21 кві, 2020 22:25
yama