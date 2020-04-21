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British Airways
звільнить 12 тисяч осіб

British Airways звільнить 12 тисяч осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:47

British Airways звільнить 12 тисяч осіб

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший авіаперевізник Сполученого Королівства British Airways має намір скоротити близько 12 тис. робочих місць через те, що економічне відновлення триватиме кілька років.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:47

Да уж.. а что же ждёт нас?
straponesa
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