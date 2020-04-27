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Як змінюється ринок МФО за
час карантину: FinUpdate 3...

Як змінюється ринок МФО за час карантину: FinUpdate 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 02:47

Як змінюється ринок МФО за час карантину: FinUpdate 3...

Пропонуємо до обговорення:
Вже завтра на *FinUpdate - випуск 3: Ринок МФО. Продовження* відбудеться жива дискусія з експертами про те, як змінився ринок мікрокредитування за останні 2 місяці.

Дивися повний текст Як змінюється ринок МФО за час карантину: FinUpdate 3 вже завтра.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 02:48

Люди не лезте в кредиты, думайте, это всё!
Мы создадим группу противников МФО!
lomaka121212
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