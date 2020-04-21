RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Саудівська Аравія вперше
купила пшеницю в України

Саудівська Аравія вперше купила пшеницю в України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 08:48

Саудівська Аравія вперше купила пшеницю в України

Пропонуємо до обговорення:
Саудівська Аравія купила 60 000 тонн української пшениці за ціною $248 за тонну у інвестиційній компанії SALIC, яка володіє агрохолдингом Мрія в Україні.

Дивися повний текст Саудівська Аравія вперше купила пшеницю в України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87998
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЦЕС назвав два сценарії розвитку України під час коронакризи
R2 » Нед 26 кві, 2020 21:12
3 401
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 09:07
ssnet
Вперше в історії України схеми з ПДВ припинено - ДПС
R2 » П'ят 17 кві, 2020 17:27
8 1298
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 кві, 2020 14:29
moveton
Ціна нафти WTI вперше в історії стала негативною
R2 » Вів 21 кві, 2020 10:39
4 554
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 кві, 2020 22:09
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.