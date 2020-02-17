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Toyota зробила повнопривідний
кросовер розміром з Lada...

Toyota зробила повнопривідний кросовер розміром з Lada...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 09:53

Toyota зробила повнопривідний кросовер розміром з Lada...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Toyota представила гібридний кросовер Yaris Cross, який поповнить лінійку марки в наступному році. При цьому модель значно відрізняється від звичайного Яріс.

Дивися повний текст Toyota зробила повнопривідний кросовер розміром з Lada XRay (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 09:53

Я поражаюсь, дорогая редакция. Тойота сравнивается с Ладой?! Вы серьезно считаете, что можно слепо копировать новости из рашки?
neo_reload_77
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