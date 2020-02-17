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Toyota зробила повнопривідний кросовер розміром з Lada...
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Додано: Чет 30 кві, 2020 09:53
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Toyota представила гібридний кросовер Yaris Cross, який поповнить лінійку марки в наступному році. При цьому модель значно відрізняється від звичайного Яріс.
Дивися повний текст Toyota зробила повнопривідний кросовер розміром з Lada XRay (фото, відео)
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Додано: Чет 30 кві, 2020 09:53
Я поражаюсь, дорогая редакция. Тойота сравнивается с Ладой?! Вы серьезно считаете, что можно слепо копировать новости из рашки?
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