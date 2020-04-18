RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Топ-менеджери "Нафтогазу" у
2019-му отримали 343 млн грн

Топ-менеджери "Нафтогазу" у 2019-му отримали 343 млн грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:00

Топ-менеджери "Нафтогазу" у 2019-му отримали 343 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з консолідованою звітністю групи “Нафтогаз”, її провідний управлінський персонал впродовж 2019 років складався в середньому із 5 членів правління та 11 директорів.

Дивися повний текст Топ-менеджери \"Нафтогазу\" у 2019-му отримали 343 млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88015
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:00

Выходит, что среднемесячная ЗП каждого члена совета директоров в 2018 году составила 113 тыс долл. в МЕСЯЦ, а в 2019 - 51 тыс долл. в месяц брутто. Таких зарплат в европейских компаниях НЕТ : если подобный "специалист" из совета директоров Нафтогаза поедет работать Европу, то скорее не получит и 10% от украинской запрлаты. Выводы делайте сами о том, кто допустил подобную ситуацию в государственной компании...
elman
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:46

В европе нет такой коррупции как у нас потому нужно платить больше ... при полностью продажной правоохран системе на гос пред можно спиз все что хочеш.... наивные дурачки думают что директор гос пред живет на одну зп))
l4567
 
Повідомлень: 56
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 11:10

  l4567 написав:В европе нет такой коррупции как у нас потому нужно платить больше ... при полностью продажной правоохран системе на гос пред можно спиз все что хочеш.... наивные дурачки думают что директор гос пред живет на одну зп))

А другие такие же думают, что если больше платить то "воровать" не будут :)
Igorten
 
Повідомлень: 3890
З нами з: 01.11.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 11:44

Це ж відсоток за виграні суди, які прописані у них в контрактах.
Для виграних у Газпрому $ 5 млрд - цілком справедлива премія.
Москалі могли їх і за більші гроші перекупити, але не змогли. Всім би держпідприємствам таких менеджерів.
Robert
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 12:50

Robert, а можно ссылочку на их контракты? чтобы не выглядеть пи..оболом?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2957
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8449 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 13:47

Риски потерь от принятия решений наемными манагерами для компании страхует компания!
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 199
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 13:56

  Robert написав:Це ж відсоток за виграні суди, які прописані у них в контрактах.

а не подскажите,какой процент они должны были бы заплатить за проигрыш?
и кто из них оплачивал услуги зарубежных юристов,которые представляли наши интересы?
Tabak
 
Повідомлень: 282
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 15:35

Зачем платить людям такие зарплаты если они не несут ответственность?
egor6508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 23.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 16:02

  Tabak написав:
  Robert написав:Це ж відсоток за виграні суди, які прописані у них в контрактах.

а не подскажите,какой процент они должны были бы заплатить за проигрыш?
и кто из них оплачивал услуги зарубежных юристов,которые представляли наши интересы?

Прибыль - приватизируем!
Убытки - национализируем :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11241
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6780 раз.
Подякували: 3016 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як розвивався український фріланс в 2019 році
R2 » Суб 18 кві, 2020 06:25
1 528
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 кві, 2020 06:25
neovichnn
Смартфони Pixel отримали оновлення системи розпізнавання...
R2 » Сер 08 кві, 2020 09:51
1 126
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 09:51
ssnet
Банки отримали від НБУ ще одну партію готівкових доларів
R2 » П'ят 03 кві, 2020 00:17
1 193
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 00:18
потерпевший

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.