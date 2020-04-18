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Топ-менеджери "Нафтогазу" у 2019-му отримали 343 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 кві, 2020 10:00
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з консолідованою звітністю групи “Нафтогаз”, її провідний управлінський персонал впродовж 2019 років складався в середньому із 5 членів правління та 11 директорів.
Дивися повний текст Топ-менеджери \"Нафтогазу\" у 2019-му отримали 343 млн грн
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R2
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Додано: Чет 30 кві, 2020 10:00
Выходит, что среднемесячная ЗП каждого члена совета директоров в 2018 году составила 113 тыс долл. в МЕСЯЦ, а в 2019 - 51 тыс долл. в месяц брутто. Таких зарплат в европейских компаниях НЕТ : если подобный "специалист" из совета директоров Нафтогаза поедет работать Европу, то скорее не получит и 10% от украинской запрлаты. Выводы делайте сами о том, кто допустил подобную ситуацию в государственной компании...
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elman
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Додано: Чет 30 кві, 2020 10:46
В европе нет такой коррупции как у нас потому нужно платить больше ... при полностью продажной правоохран системе на гос пред можно спиз все что хочеш.... наивные дурачки думают что директор гос пред живет на одну зп))
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l4567
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Додано: Чет 30 кві, 2020 11:10
l4567 написав:
В европе нет такой коррупции как у нас потому нужно платить больше ... при полностью продажной правоохран системе на гос пред можно спиз все что хочеш.... наивные дурачки думают что директор гос пред живет на одну зп))
А другие такие же думают, что если больше платить то "воровать" не будут
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Igorten
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Додано: Чет 30 кві, 2020 11:44
Це ж відсоток за виграні суди, які прописані у них в контрактах.
Для виграних у Газпрому $ 5 млрд - цілком справедлива премія.
Москалі могли їх і за більші гроші перекупити, але не змогли. Всім би держпідприємствам таких менеджерів.
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Robert
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Додано: Чет 30 кві, 2020 12:50
Robert, а можно ссылочку на их контракты? чтобы не выглядеть пи..оболом?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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RomanTik
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Додано: Чет 30 кві, 2020 13:47
Риски потерь от принятия решений наемными манагерами для компании страхует компания!
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astatempo
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Додано: Чет 30 кві, 2020 13:56
Robert написав:
Це ж відсоток за виграні суди, які прописані у них в контрактах.
а не подскажите,какой процент они должны были бы заплатить за проигрыш?
и кто из них оплачивал услуги зарубежных юристов,которые представляли наши интересы?
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Tabak
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Додано: Чет 30 кві, 2020 15:35
Зачем платить людям такие зарплаты если они не несут ответственность?
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egor6508
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Додано: Чет 30 кві, 2020 16:02
Tabak написав:
а не подскажите,какой процент они должны были бы заплатить за проигрыш?
Robert написав:
Це ж відсоток за виграні суди, які прописані у них в контрактах.
и кто из них оплачивал услуги зарубежных юристов,которые представляли наши интересы?
Прибыль - приватизируем!
Убытки - национализируем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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