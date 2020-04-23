В Офісі президента підтвердили слова президента Володимира Зеленського про намір створити державну авіакомпанію.
Дивися повний текст В Офісі президента розповіли деталі про державну авіакомпанію.
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Додано: Чет 30 кві, 2020 10:25
В Офісі президента розповіли деталі про державну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Офісі президента розповіли деталі про державну авіакомпанію.
Додано: Чет 30 кві, 2020 10:26
це буде ще одна корупційна контора з жахливим сервісом і з мінусовим доходам. АЛе ж більшість оленів голосувало за Зе команду - живість з цим :)
Додано: Чет 30 кві, 2020 11:42
Re: В Офісі президента розповіли деталі про державну...
Додано: Чет 30 кві, 2020 11:51
Джон. Але ж він правий. На дерслужбі з стабільною зарплатнею мало хто переживає за прибутки.
Додано: Чет 30 кві, 2020 12:14
Ну после строительства нового города на берегу Черного моря эта идея выглядит довольно здраво Продукция предприятия или востребована или нет, и никакими пинками это не измениш.
Додано: Чет 30 кві, 2020 12:14
Re: В Офісі президента розповіли деталі про державну...
а я щось говорю про розкрадання? А от через то що його роботодавець пролетів з виборами.. ..а тепер обсірать їх всіх і потім очікувати що за них знову проголосують? там замість мозку реально соя.
...Державна авіакомпанія хороша тим, що дасть замовлення КБ Антонов + це ознака незалежності ... а красти там будуть і совок теж там буде. але це там буде незалежно від прізвища президента.
Додано: Чет 30 кві, 2020 13:00
следующим шагом предлагаю национализировать ЗАЗ и возобновить выпуск Таврий для доблестных полицейских и Ланосов для перевозки чиновников. Вроде те же аргументы подходят и в этом случае. Не?
Додано: Чет 30 кві, 2020 13:08
RomanTik. Це більш реалістичний проект.А з Антоновим, чому б не запропонувати приватним авіаперевізчикам квоту на купівлю вітчизняного. Як з табаком в Закарпатській обл. За дурні гроші, але своє.
Додано: Чет 30 кві, 2020 15:02
Re: мысли
Додано: Чет 30 кві, 2020 15:04
Буде створена компанія, яка заборгує Коломойському за паливо і буде віджата за безцінь. Отака уйня, малята. А грошики з бюджету - тютю.
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