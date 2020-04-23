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В Офісі президента розповіли
деталі про державну...

В Офісі президента розповіли деталі про державну...
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:25

В Офісі президента розповіли деталі про державну...

Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента підтвердили слова президента Володимира Зеленського про намір створити державну авіакомпанію.

Дивися повний текст В Офісі президента розповіли деталі про державну авіакомпанію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:26

це буде ще одна корупційна контора з жахливим сервісом і з мінусовим доходам. АЛе ж більшість оленів голосувало за Зе команду - живість з цим :)
oleg_mishyn
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 11:42

Re: В Офісі президента розповіли деталі про державну...

  oleg_mishyn написав:АЛе ж більшість оленів голосувало
тобі за це гроші платять? або з категорії "корисний ідіот"?
Джон
 
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Джон. Але ж він правий. На дерслужбі з стабільною зарплатнею мало хто переживає за прибутки.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 12:14

Ну после строительства нового города на берегу Черного моря эта идея выглядит довольно здраво :) Продукция предприятия или востребована или нет, и никакими пинками это не измениш.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 12:14

Re: В Офісі президента розповіли деталі про державну...

  askoldlavskiy написав:Джон. Але ж він правий. На дерслужбі з стабільною зарплатнею мало хто переживає за прибутки.
а я щось говорю про розкрадання? А от через то що його роботодавець пролетів з виборами.. ..а тепер обсірать їх всіх і потім очікувати що за них знову проголосують? там замість мозку реально соя.
...Державна авіакомпанія хороша тим, що дасть замовлення КБ Антонов + це ознака незалежності ... а красти там будуть і совок теж там буде. але це там буде незалежно від прізвища президента.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 13:00

следующим шагом предлагаю национализировать ЗАЗ и возобновить выпуск Таврий для доблестных полицейских и Ланосов для перевозки чиновников. Вроде те же аргументы подходят и в этом случае. Не?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 13:08

RomanTik. Це більш реалістичний проект.А з Антоновим, чому б не запропонувати приватним авіаперевізчикам квоту на купівлю вітчизняного. Як з табаком в Закарпатській обл. За дурні гроші, але своє.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 15:02

Re: мысли

  RomanTik написав:возобновить выпуск Таврий для доблестных полицейских и Ланосов для перевозки чиновников

Продукцию автоЗаза лучше продавать в Рашу! пусть пострадают
sal
 
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Буде створена компанія, яка заборгує Коломойському за паливо і буде віджата за безцінь. Отака уйня, малята. А грошики з бюджету - тютю.
daonet
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