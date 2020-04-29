У галузі дорожнього будівництва України зараз зайняті майже 180 тисяч громадян.
Дивися повний текст Будівництво доріг забезпечує роботою майже 180 тисяч громадян - Чернишов.
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Додано: Чет 30 кві, 2020 10:59
Будівництво доріг забезпечує роботою майже 180 тисяч...
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Дивися повний текст Будівництво доріг забезпечує роботою майже 180 тисяч громадян - Чернишов.
Додано: Чет 30 кві, 2020 12:55
Igorten, мясокомбинат на сегодня нарядов не прислал...
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Додано: Чет 30 кві, 2020 16:08
Это понятно что нужно ровняться на Америку , там тоже во времена великой великой депрессии дороги строили за еду. Но уже прошло почти 100 лет! Что новых идей нету? Все плохо?
Понятен уровень и глубина мысли нашей "элиты", всех на стройку за еду.за границу не пущать!
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