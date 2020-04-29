RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Будівництво доріг забезпечує
роботою майже 180 тисяч...

Будівництво доріг забезпечує роботою майже 180 тисяч...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:59

Будівництво доріг забезпечує роботою майже 180 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
У галузі дорожнього будівництва України зараз зайняті майже 180 тисяч громадян.

Дивися повний текст Будівництво доріг забезпечує роботою майже 180 тисяч громадян - Чернишов.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88015
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 10:59

А на ликеро-водочный нет?
Igorten
 
Повідомлень: 3890
З нами з: 01.11.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 12:55

Igorten, мясокомбинат на сегодня нарядов не прислал...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2957
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8449 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 16:08

Это понятно что нужно ровняться на Америку , там тоже во времена великой великой депрессии дороги строили за еду. Но уже прошло почти 100 лет! Что новых идей нету? Все плохо?
Понятен уровень и глубина мысли нашей "элиты", всех на стройку за еду.за границу не пущать!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Будівництво метро на Виноградар перейшло до активної...
R2 » Чет 30 кві, 2020 18:58
0 81
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2020 18:58
R2
Не більше ніж 47 тисяч гривень: зарплати керівників...
R2 » Сер 29 кві, 2020 22:19
3 426
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2020 14:09
trololo
British Airways звільнить 12 тисяч осіб
R2 » Сер 29 кві, 2020 22:47
1 184
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 22:47
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.