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Велика мережа ломбардів запустила
кредит з доставкою додому

Велика мережа ломбардів запустила кредит з доставкою додому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 13:14

Велика мережа ломбардів запустила кредит з доставкою додому

Пропонуємо до обговорення:
У національній мережі ломбардів «Скарбниця» українцям запропонували новий варіант ломбардного кредиту - з доставкою додому.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 13:14

Оце я розумію, думка про людей.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 16:49

Ага, а если вы не согласны с экспертом, вам отправят назад по льготному тарифу НП двери-двери.
arheops
 
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