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Стало відомо, скільки
отримує слідчий ДБР

Стало відомо, скільки отримує слідчий ДБР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 13:17

Стало відомо, скільки отримує слідчий ДБР

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані надало ДБР у відповідь на запит УНН.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки отримує слідчий ДБР.
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