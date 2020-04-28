Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram-каналі.
Дивися повний текст Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за кордоном.
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Додано: Чет 30 кві, 2020 13:32
Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за кордоном.
Додано: Чет 30 кві, 2020 13:32
Кто такой Шмигаль, чтобы решать за украинцев где и как и на каких условиях им работать?
Клоун.
Додано: Чет 30 кві, 2020 13:48
При порохе пытались, но не было возможности взять под контроль доходы от заробитчан.
А тут карантин - какое милое дело
Додано: Чет 30 кві, 2020 14:01
каким образом при порохе пытались? факты?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 30 кві, 2020 17:37
Если закон не изменится и наши туристы смогут ездить на 3 месяца в Европу то кто проконтролирует, что они там делали?
Додано: Чет 30 кві, 2020 18:01
trololo
Как каким образом?
Разве вы не помните как прорабатывали вопрос налогообложения доходов гастарбайтеров (А. Рева)?
Вы думаете в чем суть официального трудоустройства за границей? Исключительно в отчислениях в бюджет - все остальное лирика.
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