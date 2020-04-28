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Шмигаль назвав головні умови
для роботи українців за...

Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 13:32

Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram-каналі.

Дивися повний текст Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 13:32

Кто такой Шмигаль, чтобы решать за украинцев где и как и на каких условиях им работать?

Клоун.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 13:48

При порохе пытались, но не было возможности взять под контроль доходы от заробитчан.
А тут карантин - какое милое дело
valk77
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 14:01

  valk77 написав:При порохе пытались, но не было возможности взять под контроль доходы от заробитчан.
А тут карантин - какое милое дело


каким образом при порохе пытались? факты?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 17:37

Если закон не изменится и наши туристы смогут ездить на 3 месяца в Европу то кто проконтролирует, что они там делали?
bogomaz220569
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 18:01

trololo
Как каким образом?
Разве вы не помните как прорабатывали вопрос налогообложения доходов гастарбайтеров (А. Рева)?
Вы думаете в чем суть официального трудоустройства за границей? Исключительно в отчислениях в бюджет - все остальное лирика.
valk77
 
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