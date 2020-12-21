Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за...

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Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:40
Двойное гражданство зло - 2014-й доказал это всем более чем убедительно. Желающих стать гражданином другой страны не стоит задерживать, у таких людей нет Родины, такие люди никогда не встанут на ее защиту. С другой стороны Украина обязана на своей территории имплементировать целиком и полностью "британское право", создать равные условия для ведения бизнеса для граждан и иностранцев. Другими словами: обеспечить всем желающим иностранцам и тем кто таким стал возможность свободно жить и работать в Украине. Гос.служба, Армия и МВД, правительство, депутаты и прочие чиновники всех уровней должны быть исключительно гражданами Украины.
Додано: П'ят 01 тра, 2020 17:13
agcsc
Не поможет, в современном мире, все на бабках держится.
За бабло не трудно стать украинцем, только никто не хочет.
Даже самый сильный патриот может рвать вышиванку, а через неделю уехать навсегда в Канаду, как по Вашему он патриот?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: П'ят 01 тра, 2020 17:17
Родина там где ж.па в тепле,
убедите меня, что это не так?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:26
Просто какой-то олигарх решил организовать монополию на торговлю рабами и закидывает удочку...
Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:36
Родина - это свой дом, своя земля, где ты можешь свободно жить, а не земля олигарха, которому нужно платить конские налоги и тарифы с абонплатами только за сам факт своего существования и бегать кланяться в колени, выпрашивая разрешение съезить побатрачить в соседнее имение.
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